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Ata çarpan otomobildeki 6 yaralandı

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da hareket halindeyken ata çarpıp şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmed Abbas yönetimindeki...

Ata çarpan otomobildeki 6 yaralandı

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da hareket halindeyken ata çarpıp şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmed Abbas yönetimindeki 63 SAA 191 otomobil, yola aniden çıkan ata çarpıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Abbas Ahmed ile yanında bulunan Sabah Musa, Muhammed Mahmud, Zeynep Miray, Nur Mahmud ve Sabah Hammud yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazada otomobilin çarptığı at da yaralandı. Yaralı hayvana, belediye veteriner ekipleri tarafından müdahale edildi.

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