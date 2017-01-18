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At çiftliğinin büyük bölümü alev alev yandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde bir at çiftliğinin kafeterya ve oturma alanı olarak kullanılan bölümünde çıkan yangında, büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Balı Mahallesi'nde ormanlık alandaki...

At çiftliğinin büyük bölümü alev alev yandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde bir at çiftliğinin kafeterya ve oturma alanı olarak kullanılan bölümünde çıkan yangında, büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
Balı Mahallesi'nde ormanlık alandaki Hüseyin Çırpan'a ait at çiftliğinin kafeterya ve oturma alanı olarak kullanılan ahşap bölümünde, bugün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, olay yerine Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle halkının da destek verdiği ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Hüseyin Çırpan ile annesi Sevtap Çırpan, ise at çiftliğinin yanışını gözyaşları içinde izledi. Çiftlikteki atlar ise yangında zarar görmedi.
Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağını söyledi. 
Hüseyin Çırpan'ın babası Bülent Çırpan ile birlikte işlettikleri kahvaltı dükkanının da 25 Temmuz 2015 tarihinde sabaha karşı çıkan yangında kullanılmaz hale geldiği belirtildi. 

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