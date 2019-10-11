At arabası park etme kavgası: 1'i bebek 4 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, komşu iki aile arasında at arabasını park etme nedeniyle çıkan kavgada 1'i bebek 4 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Ateş açan Erdoğan K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay Çerkezköy'ün Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde meydana geldi. Komşu iki ailenin fertleri arasında iddiaya göre at arabasını park etme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Erdoğan K., komşusu olan Bayduncu ailesinin fertlerine pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Canan Bayduncu, Ahmet Bayduncu, Yaşar Demirel ve 1 yaşındaki A.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, Erdoğan K.'yi gözaltına aldı.

Kavganın ardından Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Hayati tehlikesi bulunan Canan Bayduncu ve Ahmet Bayduncu ise Çorlu'ya sevk edildi.



