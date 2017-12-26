Astusbayın Rus ruleti, ölümle bitti

GÜMÜŞHANE, () - GÜMÜŞHANE İl Jandarma Komutanlığı'nda askerlerin yanında Rus ruleti oynayan astsubay üstçavuş Rıdvan Çetin (28), şakağına dayadığı tabancanın ilk denemede ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'nın bakım atölyesinde meydana geldi. Askerlerin yanında iddiaya göre, Rus ruleti oynayacağını söyleyen astsubay üstçavuş Rıdvan Çetin, tek mermi bıraktığı toplu beylik tabancasını şakağına dayadı. İlk denemede tabancası ateş alan Çetin, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çağırılan ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı belirtilen Balıkesir'in Gönen ilçesi nüfusuna kayıtlı Rıdvan Çetin'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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