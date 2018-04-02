Astsubayın öldüğü kazada, jandarma komutanına 5 yıl 3 ay hapis

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 2 yıl önce Jandarma Astsubay Osman Tarık Karagül'ün yaşamını yitirdiği, kendisi ve 1 astsubayın da yaralandığı kazada otomobili kullanan, dönemin İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ufuk Aruk'a 5 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Manavgat'ta, 2016 yılının Ekim ayında meydana gelen kazada, Binbaşı Ufuk Aruk'un kullandığı otomobil, Adnan Menderes Caddesi'nde elektrik direğine çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Jandarma Astsubay Osman Tarık Karagül yaşamını yitirirken, Jandarma Astsubay Nedim Uncu ve aracı kullanan Ufuk Aruk yaralandı. Kazayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucu Ufuk Aruk hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçlamasıyla dava açıldı. Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, kazada yaşamını yitiren Osman Tarık Karagül'ün eşi Nevriye Karagül ile tarafların avukatları katılırken, tutuksuz sanık Ufuk Aruk ve yaralanan Astsubay Nedim Uncu katılmadı.

Duruşmada esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, olayın meydana geldiği gece, Ufuk Aruk'un 2.56 promil alkollü olmasına rağmen kendisinin kullandığı otomobille elektrik direğine çarparak, kaza yaptığını, 1 kişinin ölümü ve 1 kişinin de yaralanmasına yol açtığını belirtti. Sanığın, savunmasında, olay gecesi tüm karakol komutanlarıyla Taşağıl Mahallesi'nde değerlendirme toplantısı yapmak için restoranda bir araya geldiklerini, bu sırada biraz alkol aldığını, toplantının ardından Side'de türkü bara giderek, biraz daha alkol aldıklarını söylediğini aktaran savcı, esas hakkındaki görüşünde şunları kaydetti:

"Sanık savunmasında, türkü bardan saat 02.00 sıralarında ayrıldıklarını, kendisine ait otomobilin sürücü koltuğuna kendisinin, sağ ön koltuğa ölen Osman Tarık Karagül'ün, arka koltuğa da Nedim Uncu'nun oturduğunu, çok alkollü olduğunu düşünmediğini, seyir halinde normal hızda gittiğini, Barut Otel'i geçtikten sonra viraja girmesiyle birlikte aracın tekerini mucura kaptırdığını, bu sırada frene bastığını ancak frenin istediği gibi tutmadığını, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptığını, olay mahallinde aydınlatma olmadığını ya da çok az olduğunu beyan etti."

ASLİ KUSURLU

Kazayla ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nce hazırlanan raporda, sanık Ufuk Aruk'un 'dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışları' nedeniyle 'asli kusurlu' olduğunun belirtildiğini kaydeden savcı, sanığın 'taksirle öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

AVUKATI BERAAT İSTEDİ

Sanık avukatı Adem Tulukçu, keşif ve yeniden bilirkişi raporu aldırılması talebinde bulundu. Ayrıca kaza sırasında aracın hızının iddianamede belirtildiği gibi 160 kilometre/saat olmasının mümkün olmadığını savunan Tulukçu, müvekkilinin beraatini talep etti. Şikayetçilerin avukatları ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ufuk Aruk'un 'taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, itiraz yolu açık olmak üzere 5 yıl 3 ay 22 gün hapse çarptırılmasına karar verdi.

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