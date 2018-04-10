Astsubay, otomobil almak isterken dolandırıldı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Astsubay S.G.'nin (38), geçen yıl görev yaptığı Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki oto galerisinden otomobil almak isterken 20 bin TL dolandırıldığı ortaya çıktı. Astsubay S.G., kredi kartından 20 bin TL çekmelerine rağmen otomobil teslim etmediklerini ileri sürdüğü galerinin ortadan kaybolan ortağı 2 kardeşten şikayetçi olup, icra davası açtı.

Suriye'nin Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli, 2 çocuk babası Astsubay S.G., 2017 yılı Mart ayında, o dönemde görev yaptığı Alaşehir'deki oto galerisinden ikinci el otomobil satın aldı. 4 gün deneme sürüşü yaptığı otomobilin sorunlu çıkması üzerine S.G., iade edip, parasını geri aldı. Galerinin sahibi C.K. ile ortağı olan kardeşi İ.K. iddiaya göre, S.G.,'ye, "Komutan, almasan da ihtiyacın olduğunda bizim buradaki otomobillerden birini kullanabilirsin" dedi. Bunun üzerine S.G., zaman zaman ihtiyacı olduğunda iki kardeşin galerisinden araç alarak kullandı. Hamile olan eşinin doğumunun yaklaşması üzerine, ihtiyaç olacağını düşünen S.G.'nin yolu, otomobil satın almak için gittiği Alaşehir Galericiler Sitesi'nde, galerici kardeşler C.K. ve İ.K. ile kesişti. Ancak S.G., bu defa galerici 2 kardeşin kendisini dolandırdıklarını ileri sürüp, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu. S.G., 11 Kasım 2017 tarihli şikayet dilekçesinde, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Galericiler Sitesi'nde karşılaştığım C.K ve İ.K., 'Gel sana bir otomobil alalım artık' dediler. 3-5 bin lira gibi bir kapora bırakmamı istediler. Nakitim olmadığını söyledim. Bunun üzerine 2 kardeş, 'Kredi kartını ve şifresini bize bırak. Temiz bir araç çıkarsa, kredi kartından para çekeriz, kapora veririz' dedi. Kredi kartımı verdim. Ekim ayı başında beni arayıp, İzmir'deki bir otomobil servisinde temiz bir araç bulduklarını, getireceklerini söylediler. 2 ayrı bankaya ait kredi kartımdan toplam 20 bin lira çektiler. Ancak, aradan birkaç gün geçmesine rağmen otomobili de getirmediler. Bir ay kadar sonra bu defa paramı istedim. 'Otomobili getiremeyeceğiz, paranı iade edeceğiz' dediler. Ancak, 'Bugün git, yarın gel' diyerek, hep beni oyaladılar. En son gittiğimde ise benim gibi pek çok kişiyi dolandırıp, kaçtıklarını öğrendim."

5 gün sonra tekrar Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden S.G., bu defa galerici kardeşlerden C.K.'nin kendisini tehdit ettiğini ileri sürüp şikayetçi oldu. S.G., dilekçesinde kendisini telefonla arayan C.K.'nin "Senin paranı bulamadım. Sana para yok. Seni BİMER'e şikayet edeceğim. Oğlum avukat. Biz, kanunu iyi biliriz. 'Bana faizle para verdi' diyerek, oğlumun kanalı ile seni mesleğinden attıracağım. Git kartının borcunu kendin yatır. Bizim de kendimize göre adamlarımız var ne yapabilirsin? Ayağını denk al" diyerek, tehdit ettiğini ileri sürdü.

S.G., Alaşehir İcra Ceza Mahkemesi'nde C.K. ve İ.K. ile iki kardeşin mal varlıklarını üzerlerine geçirdiklerini ileri sürdüğü 4 yakını hakkında icra ve mal varlıklarını azaltma davası da açtı.



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