Astsubay, intihar etti

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), ()- ADAPAZARI’nda, astsubay E.T. (32), evinde ilaç içerek yaşamına son verdi.

Sakarya 7. Komanda Tugay Komutanlığı'nda görev yapan astsubay E.T.'yi, sabah mesaiye gelmemesi üzerine arkadaşları telefonla aradı. E.T. telefonları da açmayınca polise bilgi verildi. Polis, çilingir yardımıyla kapısını açıp girdiği evde astsubayın cansız bedenini buldu.

İlk incelemede genç astsubayın ilaç içerek, yaşamına son verdiği belirlendi. 2009 yılında evlenip 2011 yılında boşandığı öğrenilen astsubay E.T.’nin kesin ölüm nedeni otopsi ile ortaya çıkacak.

E.T.'nin cansız bedeni, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.