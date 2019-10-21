Son Dakika
ZİNDASHTİ'NİN KIZININ ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA ÖLEN SANIK HAKKINDA DAVA DÜŞTÜ, DİĞER 9 SANIK BERAAT ETTİ
Astsubay, intihar etti
Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), ()- ADAPAZARI’nda, astsubay E.T. (32), evinde ilaç içerek yaşamına son verdi. Sakarya 7. Komanda Tugay Komutanlığı'nda görev yapan astsubay E.T.'yi, sabah mesaiye gelmemesi üzerine arkadaşları telefonla...
GÜVENLİK 21.10.2019, 15:33
Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), ()- ADAPAZARI’nda, astsubay E.T. (32), evinde ilaç içerek yaşamına son verdi.
Sakarya 7. Komanda Tugay Komutanlığı'nda görev yapan astsubay E.T.'yi, sabah mesaiye gelmemesi üzerine arkadaşları telefonla aradı. E.T. telefonları da açmayınca polise bilgi verildi. Polis, çilingir yardımıyla kapısını açıp girdiği evde astsubayın cansız bedenini buldu.
İlk incelemede genç astsubayın ilaç içerek, yaşamına son verdiği belirlendi. 2009 yılında evlenip 2011 yılında boşandığı öğrenilen astsubay E.T.’nin kesin ölüm nedeni otopsi ile ortaya çıkacak.
E.T.'nin cansız bedeni, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.
21°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 21 Ekim 2019
|İmsak
|05:51
|Güneş
|07:16
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:22
|Yatsı
|19:41
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Galatasaray
|8
|13
|6. Sivasspor
|8
|12
|7. Konyaspor
|7
|12
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Antalyaspor
|8
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Altay
|8
|15
|4. Ümraniye
|8
|14
|5. Keçiörengücü
|8
|14
|6. Balıkesirspor
|8
|13
|7. Fatih Karagümrük
|7
|12
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Osmanlıspor
|7
|7
|14. Adanaspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|8
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Bournemouth
|9
|12
|10. West Ham
|9
|12
|11. Aston Villa
|9
|11
|12. Wolverhampton
|9
|11
|13. M. United
|9
|10
|14. Everton
|9
|10
|15. Sheffield United
|8
|9
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2