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AŞTİ'de 'güvenli terminal' uygulaması
ANKARA'da yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi tatil dönüşleri nedeniyle yoğunluk yaşanan Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) detektör köpekler ile önleyici asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Kontrollerde suç unsuruna...
GÜVENLİK 30.08.2019, 07:58
ANKARA'da yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi tatil dönüşleri nedeniyle yoğunluk yaşanan Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) detektör köpekler ile önleyici asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Kontrollerde suç unsuruna rastlanmadı.
Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatları ile yeni eğitim öğretim yılının başlayacak olması ve tatil dönüşlerinin yoğunluğu nedeniyle AŞTİ'de ek tedbirler alınmaya başlandı. Bu kapsamda, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce 'güvenli terminal' çalışması başlatıldı. Çalışma kapsamında, AŞTİ'ye gelen yolcu otobüslerinde, emanet depolarında, şüpheli kişi ve paketler üzerinde detektör köpekler ile önleyici asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Ayrıca AŞTİ'de bulunan otobüs firmalarının yöneticileri ve çalışanlar, yurda kaçak yollarla giren yabancı uyruklu kişiler konusunda uyarıldı, bu uyarıya uymayanlara yasal işlem yapılacağı tebliğ edildi. Vatandaşların memnuniyetle karşıladığı uygulamanın devam edeceği belirtildi.
Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatları ile yeni eğitim öğretim yılının başlayacak olması ve tatil dönüşlerinin yoğunluğu nedeniyle AŞTİ'de ek tedbirler alınmaya başlandı. Bu kapsamda, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce 'güvenli terminal' çalışması başlatıldı. Çalışma kapsamında, AŞTİ'ye gelen yolcu otobüslerinde, emanet depolarında, şüpheli kişi ve paketler üzerinde detektör köpekler ile önleyici asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Ayrıca AŞTİ'de bulunan otobüs firmalarının yöneticileri ve çalışanlar, yurda kaçak yollarla giren yabancı uyruklu kişiler konusunda uyarıldı, bu uyarıya uymayanlara yasal işlem yapılacağı tebliğ edildi. Vatandaşların memnuniyetle karşıladığı uygulamanın devam edeceği belirtildi.
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