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'Askıcı' hırsızlardan 1'i yakalandı 5'i aranıyor

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN'de, 'askıcılık' adı verilen balkon kapısı açık bırakılan evlere girip hırsızlık yaptıkları belirlenen 6 şüpheliden biri polis ekiplerince yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayların...

'Askıcı' hırsızlardan 1'i yakalandı 5'i aranıyor

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN'de, 'askıcılık' adı verilen balkon kapısı açık bırakılan evlere girip hırsızlık yaptıkları belirlenen 6 şüpheliden biri polis ekiplerince yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayların ardından gözaltına alınan F.A. tutuklanırken, diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı ve Karaduvar mahallelerinde, balkon kapısı açık bırakılan eve girilen 'askıcılık' diye adlandırılan hırsızlık olayıyla ilgili gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, hırsızlık olayının gerçekleştiği evlerin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olaylardan birinde, otomobille Karaduvar'daki evin önünde durdu. 6 şüpheli otomobilden inip, giriş kattaki balkon kapısı açık olan eve girip, cep telefonu ve 2 çeyrek ile tam altını aldı. Şüpheliler daha sonra otomobille olay yerinden kaçtı. Görüntülerden şüphelilerin F.A., C.Y., T.S., S.S.Ç. Z.Ö.ve M.S. olduğu belirlendi. Şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonla şüphelilerden F.A., yakalanarak gözaltına alındı, evinde yapılan aramada hırsızlıktan ele geçirdiği eşyalar ise ev sahibi mağdur A.Y.'ye teslim edildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen F.A.,  çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Polis, 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. 

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