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Askerlerin taşındığı midibüs ile polis aracı çarpıştı: 33 asker ve 2 polis yaralı (2)

EMNİYETTEN AÇIKLAMA Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce polis aracı ile askerlerin taşındığı midibüsün çarpışmacı sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Kazada yaralanıp, hastanelerde tedaviye alınan 33 asker...

Askerlerin taşındığı midibüs ile polis aracı çarpıştı: 33 asker ve 2 polis yaralı (2)

EMNİYETTEN AÇIKLAMA
Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce polis aracı ile askerlerin taşındığı midibüsün çarpışmacı sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Kazada yaralanıp, hastanelerde tedaviye alınan 33 asker ile 2 polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen açıklama, şöyle:  
''07.06.2018 günü saat 10:30 sıralarında idaremiz havalimanı kavşağında meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasında, bölge trafik kavşağı istikametinden hava alanı kavşağına seyir eden 36 FF 976 plaka sayılı askeri şahısları taşıyan Isuzu marka yarım otobüse, havalimanı tarafından kavşağa giren ve kırmızı ışığı ihlal eden 07 GTL 32 plaka sayılı Volvo jeep'in çarpması sonucu yarım otobüs savrularak kavşak içinde direğe ve kavşak içinde bulunan 36 A 5936 plaka sayılı ekip otosuna arkadan çarparak devrilmiştir. Kazadan dolayı ilimiz devlet hastanesine 20 asker, 2 polis yaralı olarak intikal ettirilmiş. İlimiz araştırma hastanesine 13 askeri personel intikal etmiş. Toplamda 35 yaralı intikal etmiş olup şu an için hayati tehlikeleri yoktur. Gerekli tahkikata başlanılmıştır.'' 

 

 

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