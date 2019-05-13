Askeri yasak bölgede valizlerde 135 kilo skunk ele geçirildi

Edirne merkeze bağlı Yenkadın köyündeki Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge içerisine bırakılmış siyah renkli 4 valiz içerisinde 135 kilo 93 gram skunk ele geçirildi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından uyuşturucu maddelere el konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Edirne merkeze bağlı Yenkadın köyündeki Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge içerisine bırakılmış siyah renkli 4 valiz içerisinde 135 kilo 93 gram skunk ele geçirildi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından uyuşturucu maddelere el konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.