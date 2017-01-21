Askeri üniformayla yakalanan zanlı serbest kaldı

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, şikayet üzerine binbaşı rütbeli askeri üniforma ile jandarma tarafından yakalanan, ancak yapılan araştırmada asker olmadığı anlaşılan M.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Geçen perşembe günü, İsabeyli Mahallesi'nde ADÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne kamuflaj askeri üniformayla gelen binbaşı rütbeli M.D.'yi görenler, hareketlerinden şüphelenip, jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarmanın yaptığı kontrolde, M.D.'nin asker olmadığı anlaşıldı. Bir süre önce dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtilen M.D.'nin otomobili ile üstünde yapılan aramada ise 1 kurusıkı tabanca, 1 koltuk altı tabanca kılıfı, 1 adet M.T.K. yazılı askeri isimlik, 1 makinesi, 1 hafıza kartı, 1 anayasa kitabı, 1 pos cihazı, 2 bıçak, 1 DVD yazıcı, 1 kişilik bozuklukları yazılı kitap, 1 internet cihazı, 3 flaşh bellek, 1 SD kart okuyucu, 2 simkart, 7 cep telefonu, 1 Cumhuriyet Başsavcılığının Denetimli Serbestlik Müdürlüğü denetimli serbestlik kağıdı, M.T.K. adına düzenlenmiş sürücü belgesi yerine geçen geçici belge, 2 kartvizit, 15 kredi kartı ve 1 yüzük ele geçirildi.Ayrıca zanlının üstünde, dolandırmaya teşebbüs ettiği iddia edilen S.Ö. adına kimlik fotokopisi bulunduğu da öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., sulh ceza hakimi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.FOTOĞRAF