Askeri sınav sorularını çalan FETÖ'cülere operasyon: 20 gözaltı

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan İlçesinde, askeri lise sorularını çalan Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/ PDY) yönelik yürütülen soruşturmada 20 kişi gözaltına alındı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce de 2 ayrı operasyonun yapıldığı konuyla ilgili 23 asker, 13 sivil, 5 askeri öğrenci, 1 polis ve 1 öğretmen olmak üzere toplam 43 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 18 ilde 41 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 20 kişi sorgulanmak üzere Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Aynı soruşturma kapsamında 4 ve 21 Kasım 2016 tarihlerinde de düzenlenen operasyonlarda 65 kişi gözaltına alınırken, 12'si asker 34 kişi tutuklanmıştı.