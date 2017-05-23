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Askeri minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), () - KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesi'nde jandarma minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 1'i jandarma er, 5 kişi yaralandı. Kaza dün saat 23.30 sıralarında Tavşanlı İlçesi...

Askeri minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), () - KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesi'nde jandarma minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 1'i jandarma er, 5 kişi yaralandı.
Kaza dün saat 23.30 sıralarında Tavşanlı İlçesi Adliye kavşağında meydana geldi. Kütahya yönüne giden jandarma er B.Ş. (21) yönetimindeki 43 JAA 106 plakalı askeri minibüs, H.K.'nin (66) kullandığı 16 LTF 43 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada araç sürücüleri B.Ş. ve H.K. ile hafif ticari araçta bulunan F.K. (61), A.S. (49) ve B.S. (17) yaralandı. Sağlık durumlarının ağır olmadığı belirtilen 5 yaralı, ambulanslarla Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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