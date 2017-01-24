Askeri lise sınav sorularını çalan FETÖ'cülere operasyonda gözaltı sayısı 40'a çıktı

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan İlçesi'nde, askeri lise sorularını çalan Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/ PDY) yönelik yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 40'a yükseldi.

Askeri liselerin sınav sorularını kendi güdümündeki öğrencilere veren, mülakat sırasında kendi örgüt üyelerine soruları şifreli olarak veren FETÖ üyelerine yönelik Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde 18 ilde operasyon yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 41 ayrı adrese yapılan operasyonda 1 yarbay, 1 üsteğmen, 9 teğmen, 12 astsubay, 4 askeri okul öğrencisi, 1 uzman çavuş, 1 polis ve 11 askeri sivil kanat sorumlusu ve örgüt üyesi olmak üzere toplam 40 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün daha önceden tutuklandığı ve cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

34 KİŞİ TUTUKLU

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgularının devam ettiği ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

Aynı soruşturma kapsamında 4 ve 21 Kasım 2016 tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 65 kişi gözaltına alınırken, 12'si asker 34 kişi tutuklanmıştı.