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'Askeri casusluk' kumpasına sahte delil üreten FETÖ'cülerin yargılanmasına devam edildi

İZMİR'de, 'FETÖ/PDY üyesi oldukları' ve örgütün kumpası olduğu ortaya çıkan 'askeri casusluk' davasının soruşturma aşamasında sahte delil ürettikleri iddia edilen 13'ü tutuklu, 90 polis ve örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in yargılandığı...

'Askeri casusluk' kumpasına sahte delil üreten FETÖ'cülerin yargılanmasına devam edildi
İZMİR'de, 'FETÖ/PDY üyesi oldukları' ve örgütün kumpası olduğu ortaya çıkan 'askeri casusluk' davasının soruşturma aşamasında sahte delil ürettikleri iddia edilen 13'ü tutuklu, 90 polis ve örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme heyeti, firari sanıklardan olan Gülen'in dosyasının davadan ayrılmasına karar verdi.
İzmir'de, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın yargılandığı ve tamamının beraat ettiği 'askeri casusluk' adıyla bilinen davanın soruşturması sırasında, sanıklar aleyhine sahte delil ürettikleri ve FETÖ üyesi oldukları öne sürülen 90 polis ile terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen hakkında açılan davanın duruşmasına devam edildi. İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına tutuklu 13 sanık, tutuksuz bazı sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşma savcısı geçen celse mahkemeye sunduğu 48 sayfadan oluşan mütalaasını tekrar etti. Savcı, 91 sanıktan 31'inin 'görevi kötüye kullanma' ve 'terör örgütü üyesi olma' suçundan cezalandırılmasını, aralarında İzmir eski Emniyet Müdürü Ali Bilkay ile Batman eski Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan'ın da bulunduğu 3 sanığın 'görevi ihmal' ve 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan cezalandırılmasını, 39'unun beraatini, firari 18 sanığın ise dosyasının ayrılması istedi.
Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla, firari sanıklardan olan örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in dosyasının davadan ayrılmasına karar verdi. Mütalaaya karşı sanıklar savunma yapmadan önce mahkeme heyeti, tanıkları dinlemeye devam etti.
İKİ TANIK DİNLENDİ
Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren gizli tanık 'Murat', Pensilvanya'da örgüt elebaşının kendilerine hediyeler verdiğini söyledi.
Duruşmaya cezaevinden SEGBİS'le bağlanan tanık O.İ. ise İzmir'de İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yaptığı dönemde, aynı birimde görev yaptığı polislerle örgüt evlerinde kaldığını söyledi. O.İ., "Bu evleri polis okulundayken örgütle bağlantılı kişiler ayarlıyordu. Hepimizin istihbarat şubede görev yapması tesadüf mü bilemiyorum. Zaman zaman evde sohbetler oluyordu. Bu sohbetler dini ağırlıklıydı. FETÖ elebaşının kitapları da okunuyordu" dedi.
Mahkeme heyeti, yarın devam edilmek üzere duruşmayı erteledi.

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