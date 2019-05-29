'Askeri casusluk' kumpas davasında karar çıktı (2) - Yeniden

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'de, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve tüm sanıkların beraat ettiği 'askeri casusluk' davasının soruşturması aşamasında sahte delil ürettikleri iddia edilen, 13'ü tutuklu 90 polis ile örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in yargılandığı davada, karar açıklandı. Davanın sanıklarından İzmir Emniyet eski Müdürü Ali Bilkay 11 yıl, Batman Emniyet eski Müdürü Hasan Ali Okan ise 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Davada toplam 55 sanık, 7 yıl 6 ay ile 51 yıl 4 ay 5 gün arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

İzmir'de, aralarında muvazzafların da bulunduğu 357 sanığın yargılandığı ve tamamının beraat ettiği, 'askeri casusluk' adıyla bilinen davanın soruşturması sırasında, sanıklar aleyhine sahte delil ürettikleri ve FETÖ/PDY üyesi oldukları öne sürülen 90 polis ile örgüt elebaşı Fethullah Gülen hakkında açılan davanın duruşmasına devam edildi. Duruşma savcısı, geçen celse mahkemeye sunduğu 48 sayfadan oluşan mütalaasını tekrar etti. Savcı; 91 sanıktan 31'inin, 'görevi kötüye kullanma' ve 'terör örgütü üyesi olma' suçundan cezalandırılmasını, aralarında İzmir Emniyet eski Müdürü Ali Bilkay ile Batman Emniyet eski Müdürü Hasan Ali Okan'ın da bulunduğu 3 sanığın 'görevi ihmal' ve 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan cezalandırılmasını, 39'unun beraatini, firari 18 sanığın ise dosyasının ayrılmasını istedi. Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla firari sanıklardan örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in dosyasını davadan ayırdı.

EN YÜKSEK CEZA ESKİ AMİRE

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu 13 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Mütalaaya karşı sanık ve avukatlarının savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Heyet, tutuksuz sanıklardan İzmir Emniyet eski Müdürü Ali Bilkay'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 11 yıl, Batman Emniyet eski Müdürü Hasan Ali Okan'a 18 yıl 6 ay 22 gün ve dönemin İzmir İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın'a 50 yıl 10 ay 26 gün hapis cezası verdi.

Davada en yüksek cezayı tutuklu sanıklardan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro eski Amiri Yusuf Usşen aldı. Usşen'e, üzerine atılı tüm suçlardan toplam 51 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası verildi.

ESKİ EMNİYET MÜDÜRLERİ İÇİN YAKALAMA EMRİ

Mahkeme heyeti, toplam 55 sanığı 7 yıl 6 ay ile 51 yıl 4 ay 5 gün arasında değişen hapis cezalarına mahkum etti. Sanıklardan 32'sinin beraatine, 1'inin 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanmasına, 2 sanık hakkında davasının ise reddine karar verildi. Tutuklu sanıklardan 5'i de tahliye edildi. Aralarında Ali Bilkay ile Hasan Ali Okan'ın da bulunduğu tutuksuz 15 sanık hakkında da yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.



FOTOĞRAFLI