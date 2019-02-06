'Askeri casusluk' kumpas davasında 3 sanığa tahliye

İZMİR'de, 'FETÖ/PDY üyesi oldukları' ve örgütün kumpası olduğu ortaya çıkan 'askeri casusluk' davasının soruşturma aşamasında sahte delil ürettikleri iddiasıyla 18'i tutuklu, 91 polisin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararda 3 sanığı tahliye etti.

İzmir'de, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın yargılandığı ve tamamının beraat ettiği 'askeri casusluk' adıyla bilinen davanın soruşturması sırasında, sanıklar aleyhine sahte delil ürettikleri ve FETÖ üyesi oldukları öne sürülen 91 polis hakkında açılan davanın duruşmasına devam edildi. İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşma savcısı geçen celse mahkemeye sunduğu 48 sayfadan oluşan mütalaasını tekrar etti. Savcı, 91 sanıktan 31'inin 'görevi kötüye kullanma' ve 'terör örgütü üyesi olma' suçundan cezalandırılmasını, aralarında İzmir eski Emniyet Müdürü Ali Bilkay ile Batman eski Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan'ın da bulunduğu 3 sanığın 'görevi ihmal' ve 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan cezalandırılmasını, 39'unun beraatini, firari 18 sanığın ise dosyasının ayrılması istedi.

Esasa yönelik mütalaaya karşı sanıklar savunmalarını yapmaya başladı. Tutuklu sanıklardan Memduh Tosun, örgütün kriptolu haberleşme sistemi ByLock'u kullanmadığını belirterek savcının iddiasını kabul etmedi. Bir diğer tutuklu sanık Mustafa Edip Çakmak ise ByLock'u kullandığını itiraf etti. Tutuklu sanık Ramazan Özdemir ise Bank Asya'da hesabının bulunduğu, ancak talimatla para yatırmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, verdiği ara kararda, tutuklu sanıklardan Ali Bekar, Hanifi Aydın ve Yasir Çakmak'ın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi. Duruşmada 15 tutuklu sanık kaldı.