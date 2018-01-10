'Askeri casusluk kumpas' davası sanığından ByLock mağduru iddiası (2)

BÜYÜKANIT'IN ESKİ YAVERİ SAVUNMA YAPTI

Davanın öğleden sonraki bölümünde emekli Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın eski yaveri, tutuksuz sanıklardan Gürsel Yüce savunma yaptı. Yaver olmasında FETÖ'nün ilgisinin olmadığını, Büyükanıt'ın kendisini yaver yaptığını söyleyen Yüce, "FETÖ'nün yapısı ve işleyişine bakılırsa ben emekli olmak yerine, örgütten faydalanarak terfi alır görevime devam ederdim. Ama ben Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ile birlikte emekli oldum. Ben Büyükanıt'ın 13 sene emir subayı olarak görev yaptım. Ben ettiğim yemine bağlı kalarak görevimi yaptım. Emekli olduktan sonra da yemine bağlı kaldım. Yaşar Büyükanıt, emir subayı olmamı kendisi istemiştir. Beni araştırmış ve göreve layık görmüştür. Hain terör örgütü FETÖ tarafından emir subayı olarak atanmam ve görevlendirilmem söz konusu değildir. Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt tanık olarak verdiği ifadede 'FETÖ terör örgütü veya sair bölücü örgütlerle irtibatı, sempatizanı veya birtakım görevler aldığına ilişkin hiçbir emare tarafımdan tespit edilmemiştir' demiştir. Ben bu hain terör örgütüne hiçbir şekilde bilgi ve belge vermedim" dedi.

Yaşar Büyükanıt'ın cemaate yapacağı operasyonu kendisinin engellediği yönündeki suçlamaları da kabul etmeyen Yüce şunları söyledi:

"Gizli tanık 'Zaman' ifadesinde, eski Genelkurmay Başkanı cemaate operasyon yapmak için hazırlık yaparken, yaverinin ona 'Fethullah Gülen hocanın selamı var, yaptıklarınızdan haberi var' demesi üzerine deşifre olduğunu, ayrıca cemaate yapılacak büyük operasyonun Genelkurmay Başkanı'nın kalp krizi geçirmesi üzerine yapılamadığını söylemiştir. Ama Yaşar Büyükanıt görevi başında hiç kalp krizi geçirmemiştir. Gizli tanık 'Zaman' ifadesinde bu deşifre olma olayının 2007 yılında gerçekleştiğini söylemiştir. O tarihte deşifre olduysam bu herkes tarafından bilinirdi."

'FETÖ ÜYESİ TORUNUNUN ADINI ATA KOYMAZ'

Fetullahçı Terör Örgütü'ne hiçbir zaman yardım etmediğini öne süren Yüce, "Oğlum iki kez KPSS'ye girdi. Hiçbir yere yerleşemedi. FETÖ üyesi olsam oğluma sınav soruları verilir, istediği yere yerleşirdi. Tutuklanmadan 4 ay önce torunum dünyaya geldi. Adını 'Ata' koyduk. FETÖ üyesi olan biri torununun adını Ata koyar mı? Benim için 5/5'lik şakirt tabiri kullanıldı. Ben bu kelimenin anlamını bu dava sayesinde öğrendim. Ben söylendiği gibi 5/5'lik şakirt olsam darbeden sonra yurt dışına kaçardım. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Duruşmaya, cuma günü devam edilmek üzere ara verildi.



Mehmet CANDAN/İZMİR, ()