'Askeri casusluk' davasından beraat eden yüzbaşıdan, milyonluk tazminat davası

Bahri KARATAŞ/İZMİR, () - İZMİR'de Kamuoyunda 'Askeri Casusluk' olarak bilinen davada 8 ay tutuklu kalıp, yargılama sonunda beraat eden Deniz Yüzbaşı Özgür İkiz, avukatı Atilla Ertekin aracılığıyla, hazineye karşı 1 milyon 44 bin lirası manevi olmak üzere toplam 1 milyon 75 bin 55 TL'lik tazminat davası açtı. Avukat Atilla Ertekin, müvekkilinin evinde olmadığı sırada yapılan aramada 183 CD'ye el konulduğunu, İzmir Adliyesi'nde şimdilerde FETÖ'den tutuklu savcı Zafer Kılınç'ın bulunduğu ortamdaki sayımda ise CD sayısının 227'ye çıktığı bilgisine de dilekçesinde yer verdi.

İzmir'de yürütülen kamuoyunda 'askeri casusluk' olarak bilinen gizli bilgi ve belge bulundurma davasında toplam 356 sanık yargılandı. Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu tüm sanıklar beraat etti. Bu davada tutuklanıp 8 ay cezaevinde kalan Deniz Yüzbaşı Özgür İkiz de, Avukatı Atilla Ertekin aracılığıyla hazine aleyhine 1 milyon 44 bin lirası manevi olmak üzere toplam 1 milyon 75 bin 55 TL'lik tazminat dava açtı. Avukat Atilla Ertekin, mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde müvekkilinin haksız yere tutuklandığını belirterek şöyle dedi:

"Müvekkilim 10 Mayıs 2012 tarihinde 'TCG KARAYEL' hücumbotunun başçarkçısı olarak Ege Denizi’nde tatbikatta iken evinde bulunmadığı sırada arama yapılmıştır. Tutuklanan müvekkilim, İzmir Şirinyer 1'inci Sınıf Askeri Ceza ve Tutukevi Müdürlüğü'nde tutuklu olarak bulunmuş ve 8 ay 17 gün sonra tutukluluğa itiraz üzerine tahliye edilmiştir. Tam bin 48 gün süren mahkeme süreci sonucunda 26 Şubat 2016 tarihinde İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce tüm sanıklar hakkında beraat kararı verilmiş ve müvekkilim de beraat etmiştir. Beraat kararı, Yargıtay tarafından da onanmıştır. 2014 yılında binbaşı rütbesine yükseltilmesi gerekirken yükseltilmemiştir. Eşi Rus uyruklu olduğundan, müvekkilimin aniden tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle zor durumda kalmış ve Rusya’ya geri dönmüştür. Müvekkilim bakmakla yükümlü olduğu eşine cezaevinde kaldığı sürece maddi yardımda bulunamamıştır. Müvekkilim, Fethullahçı Terör Örgütü olarak yaptıkları hain girişimle artık tüm ülke tarafından kabul edilen bu yapı tarafından, yüzbaşı rütbesinde bir subay olarak vatanına hizmet ederken, 'casusluk' yaptığı iddialarıyla kamuoyu nezdinde küçük düşürülmüş ve vatan hainliğiyle suçlanmıştır. Bu durumdan dolayı manevi çöküntüye uğratılmıştır. Bu süreç içinde yapılan usulsüz dinlemeler, üretilen sahte deliller, basında çıkan karalayıcı haberler ve kurulan kumpasın ayrıntılarına değinmek, müvekkilimin yaşadığı haksızlıkları ortaya koymak açısından önemli olacaktır."

CD'LER YOLDA ARTMIŞ

Müvekkilinin eşinin Rus uyruklu olması nedeniyle hakkında ahlaksız iftiralarda bulunulduğunu, iddianamenin belirli sayfalarında 'ajan' ve 'hayat kadını' olarak lanse edilmeye çalışıldığını da öne süren Avukat Atilla Ertekin, Deniz yüzbaşının evinde ele geçirildiği söylenen CD'lerle ilgili önemli bir bilgiyi de şöyle paylaştı:

"Müvekkilim evinde yokken yapılan aramada, toplam içerisinde ne olduğu bilinmeyen 183 CD’ye el konulmuş, İzmir Adliyesi'nde, soruşturma savcısı Zafer Kılınç ve benim de bulunduğu ortamdaki sayımda, CD sayısı 44 artıp 227’ye çıktı. CD'ler yolda doğurmuş. Kumpası belgeleyen bu tutanak da yine dilekçemiz ekinde mevcuttur. Ortaya çıkan bu durumla beraber tutanakta belirtilen hangi CD'lerin müvekkilimin evinden alındığı, hangilerinin sonradan eklendiği anlaşılamamış ve 8 ay 17 gün sonra müvekkilim bu belirsizlik nedeniyle fazla çıkan CD'lerden dolayı tahliye edilmiştir. Müvekkilim tahliye olduktan sonra dahi üzerine atılan casusluk iftirasının yarattığı kötü imajdan sıyrılamamış, gerek iş yaşamında gerek özel yaşamında büyük zorluklar yaşamış ve kendi isteğiyle başka yere tayin olmuştur."

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