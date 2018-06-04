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'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı (2)

SEGBİS BAĞLANMADI, İFADE VEREMEDİ Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçarken yakalanan 'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi İsmail Kurt hakkında üzerinde bulunan sahte kim nedeniyle soruşturma açıldı. Savcılık sorgusunun ardından...

'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı (2)

SEGBİS BAĞLANMADI, İFADE VEREMEDİ
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçarken yakalanan 'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi İsmail Kurt hakkında üzerinde bulunan sahte kim nedeniyle soruşturma açıldı. Savcılık sorgusunun ardından hakim İsmail Kurt, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) odasına alındı. Hakkında soruşturma yürüten İstanbul'daki mahkemeye bağlantı uzun süre yapılamayan Kurt, yeniden Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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