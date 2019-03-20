Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

Askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı

İSTANBUL'da askeri aracın devrilmesi sonucu er  Sertaç Yavuzeş (25) şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler hastanede tedaviye alınırken, Yavuzeş'in cenazesi, düzenlenecek törenin ardından Antalya'ya...

Askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı

İSTANBUL'da askeri aracın devrilmesi sonucu er  Sertaç Yavuzeş (25) şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler hastanede tedaviye alınırken, Yavuzeş'in cenazesi, düzenlenecek törenin ardından Antalya'ya gönderilecek.
İstanbul Bağcılar'daki birliğinde er olarak görev yapan Sertaç Yavuzeş, kullandığı aracın devrilmesi sonucu şehit oldu. Araçta bulunan 2 asker ise yaralandı. Yaralı askerler hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 
​Acı haber, bugün öğle saatlerinde Antalya'nın Güzeloluk Mahallesi'nde oturan Sertaç Yavuzeş'in babası Muzaffer Yavuzeş'e verildi. Oğlunun 9 aylık asker olduğunu belirten Muzaffer Yavuzeş, "Görev yaptığı birlikte komutanın postasıydı. Kaza olduğunu, kendisinin şehit olduğunu, 2 arkadaşının da yaralı olduğunu söylediler. Detayları hakkında bilgimiz yok" dedi.
Birliğinde düzenlenecek törenin ardından Antalya'ya gönderilecek olan Sertaç Yavuzeş'in cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından Güzeloluk Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328