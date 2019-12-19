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Askeri araç bariyere çarptı: 8 yaralı
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde askeri kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, demir bariyere çarptı. Kazada 8 asker yaralandı. Kaza, saat 10.45 sıralarında Keşan-Gelibolu Karayolu üzerinde bulunan Dörtyol Kavşağı yakınlarında meydana...
GÜVENLİK 19.12.2019, 11:42
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde askeri kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, demir bariyere çarptı. Kazada 8 asker yaralandı.
Kaza, saat 10.45 sıralarında Keşan-Gelibolu Karayolu üzerinde bulunan Dörtyol Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gelibolu'dan Keşan yönüne giden askeri kamyonun sürücüsü, şehir merkezi yönüne saptığı sırada direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan askeri kamyon, demir bariyere çarptı. Kazada 8 asker yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlı ekibi sevk edildi. Yaralı askerler, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza yapan askeri araç ise yapılan incelemenin ardından kaldırıldı.
Kaza, saat 10.45 sıralarında Keşan-Gelibolu Karayolu üzerinde bulunan Dörtyol Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gelibolu'dan Keşan yönüne giden askeri kamyonun sürücüsü, şehir merkezi yönüne saptığı sırada direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan askeri kamyon, demir bariyere çarptı. Kazada 8 asker yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlı ekibi sevk edildi. Yaralı askerler, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza yapan askeri araç ise yapılan incelemenin ardından kaldırıldı.
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