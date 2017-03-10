Askere gitme hazırlığı yapan genç intihar etti

Alparslan ÇINAR / ANTALYA, () - ANTALYA'da askere gitme hazırlığı yapan 20 yaşındaki Sefa İnat, tavana bağladığı ipe kendini asarak intihar etti.

Olay, Döşemealtı İlçesi Çıplaklı Mahallesi 556 Sokak üzerindeki tek katlı müstakil evde saat 22.00'de meydana geldi. Sefa İnat, mayıs ayında askere gideceği için çalıştığı işten 15 gün önce ayrılıp ailesiyle vakit geçirmeye başladı. Son bir haftadır şiddetli psikolojik sorunlar yaşadığı, ailesi dahil kimseyle konuşmadığı öne sürülen İnat, akşam saatlerinde odasında tavana bağladığı ipe kendini astı.

Uzun süre ses gelmeyince merak eden baba Remzi İnat, odaya girdiğinde oğlunu ipte asılı halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İnat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından İnat'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

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