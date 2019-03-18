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'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

MARMARİS'te, kardeşlerinin askere gideceğini söyleyerek, vatandaşlardan para toplayan 7 kişiye 'dilencilik' yaptıkları gerekçesiyle 153'er TL para cezası kesildi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4'lü ve 3'ü gruplar halinde ...

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza
MARMARİS'te, kardeşlerinin askere gideceğini söyleyerek, vatandaşlardan para toplayan 7 kişiye 'dilencilik' yaptıkları gerekçesiyle 153'er TL para cezası kesildi.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4'lü ve 3'ü gruplar halinde  "Kardeşimiz askere gidecek, peygamberimiz nuruna" diyerek, vatandaşlardan para isteyen 7 kişiyi takibe aldı. Yat Limanı ve Kordon Caddesi'nde yapılan takibin sonunda da polis, C.G. (19), D.D. (35), K.İ. (16), B.G. (16), M.A. (21), C.K. (22) ve İ.A.'yı (25) gözaltına aldı. Akarabalık bağları olmadığı belirlenen şüphelilerden D.D., M.A. ve İ.A.'nın çeşitli suçlardan sabıkalı olduğu belirlendi. 7 şüphelinin üzerinde ele geçirilen 3 kolonya ile 5 şeker kutusuna da el konuldu.
Emniyette sorgulanan 7 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre, dilencilikten 153'er TL para cezası kesildi.  Emniyet yetkilileri, vatandaşları bu tür kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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