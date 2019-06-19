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Askerden izne gelen Mustafa, nehirde boğuldu

ELAZIĞ’da, askerden izne gelen Mustafa Taş (20), serinlemek için girdiği Murat Nehri'nde boğularak hayatını kaybetti. Bolu'da vatani görevini yapan Mustafa Taş, izninin geçirdiği memleketi Elazığ'ın Palu ilçesinde, serinlemek için Murat...

Askerden izne gelen Mustafa, nehirde boğuldu
ELAZIĞ’da, askerden izne gelen Mustafa Taş (20), serinlemek için girdiği Murat Nehri'nde boğularak hayatını kaybetti.
Bolu'da vatani görevini yapan Mustafa Taş, izninin geçirdiği memleketi Elazığ'ın Palu ilçesinde, serinlemek için Murat Nehri'ne girdi. Kardeşi ve 2 arkadaşıyla birlikte nehrin karşısına geçmeye çalıştığı öne sürülen Taş, akıntıya kapıldı, bir süre sonra da kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. AFAD ve su altı kurtarma ekipleri tarafından bulunan Mustafa Taş'ın cansız bedeni, kıyıya çıkarıldı.
Yapılan incelemenin ardından Taş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Palu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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