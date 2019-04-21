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Asker eğlencesinde kavga: 12 yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde asker eğlencesinde iki grup arasında çıkan kavgada 12 kişi yaralandı. Olay, dün saat 23.00 sıralarında Altay Mahallesi Sevinç Sokak'ta meydana geldi. Asker eğlencesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen...

Asker eğlencesinde kavga: 12 yaralı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde asker eğlencesinde iki grup arasında çıkan kavgada 12 kişi yaralandı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Altay Mahallesi Sevinç Sokak'ta meydana geldi. Asker eğlencesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sandalye ve sopaların havada uçuştuğu kavgaya, çağırılan polis ekipleri müdahale etti. Kavgada, Ülker Güler (58), Nurettin Kaya (48), Rıza Kaya (33), Emre Kaya (25), Uğur Güler (21), Abdulkadir K. (17), Ege K. (17), Fırat G. (13), Serdar Karayılan (19), Veli A. (17), Sercan Kaya (18) ve Zeliha Kaya (20), yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kavgayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı.

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