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Asırlık Taşmağazalar çarşısında esnafın hırsız tepkisi

ERZURUM'da kuyumcu esnafının çoğunlukta bulunduğu tarihi Taşmağazalar çarşısında her ay 4-5 işyerini soyan hırsızlar, esnafı canından bezdirdi. Hırsızlar yüzünden geceleri rahat uyuyamadıklarını söyleyen kuyumcu İbrahim Abay, "Hırsızlar...

Asırlık Taşmağazalar çarşısında esnafın hırsız tepkisi
ERZURUM'da kuyumcu esnafının çoğunlukta bulunduğu tarihi Taşmağazalar çarşısında her ay 4-5 işyerini soyan hırsızlar, esnafı canından bezdirdi. Hırsızlar yüzünden geceleri rahat uyuyamadıklarını söyleyen kuyumcu İbrahim Abay, "Hırsızlar beni iki kere soyup, birinde de rehin aldı. Canımı zor kurtardım. Hırsızlık olayları artınca karakol istedik güvenlik noktası yapıldı ancak polis görevlendirilmediği için bu da etkili olmadı. İşyerimiz yetmiyormuş gibi bir de camını, kapısını kırmasınlar diye güvenlik noktasını koruyoruz" dedi.
Merkez Yakutiye ilçesinde en eski kuyumcu çarşısı olan Taşmağazalar'da dün yapılan soyguna, esnaf tepki gösterdi. Sırayla üç işyerinin camlarını kıran bir kişi, girdiği dükkanlardan 50 bin liralık saat, para ve kıymetli eşyaları aldı. Hırsız, daha sonra elini kolunu sallayarak karanlıkta kayboldu. Polis, çarşıda bulunan güvenlik kameralarından hırsızın kimliğini belirlemek için çalışmalara başladı.
Erzurum Taşmağazalarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı olan Suat Demirci, çarşının 100 yıllık bir geçmişi olduğunu hatırlatarak "Bugün 150 işyerinde esnaf, faaliyet gösteriyor. Bunun 70'i kuyumcu, geri kalanı ise değişik beyaz eşya, tekstil gibi ürünler satıyor. Esnaf olarak sıkıntımız çok. En büyük korkumuz da burayı mesken tutan hırsızlar. Emniyet Müdürlüğü çarşının ortasına küçük bir güvenlik kulübesi koydu ama polis vermedi. Bunu bilen hırsızlar sürekli soygun yapıyor" diye konuştu.
Yıllardır Taşmağazar semtinde kuyumculuk yapan İbrahim Abay, 2 Ekim 2015 günü ameliyat maskesi takan 3 kişi tarafından önce rehin alındığını, daha sonra işyerine "Bize yanlış yaparsan 2 çocuğun ölür" diye kendisini götüren soyguncuların 300 bin lira değerindeki altın ve nakit parayı alarak kaçtıklarını hatırlattı. Soygun olayından 4 gün sonra Erzurum'a gelen ve işyerine uğrayan dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na olayı anlattığını, kapatılan karakolun yeniden açılmasını istediğine işaret eden İbrahim Abay, şunları söyledi:
"Bir güvenlik kulübesi koyuldu ancak polis verilmedi. Biz çocuklarımızın rızkı için zor şartlar altında çalışıyoruz. Can ve mal güvenliğimiz yok. Son zamanlarda kuyumcu esnafına yönelik soygun olaylarında bir hayli artış oldu. Geceleri rahat uyku dahi uyuyamıyorum. Acaba bu gece hangimizin dükkanı soyulacak diye. Vali ve emniyet müdürümüzden çarşıya koyulan güvenlik noktasına geceleri durmak şartıyla polis görevlendirmesini istiyoruz."
    
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