Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Tüketici Hakem Heyetlerindeki yeni başvuru limiti yürürlüğe girdi
Tüketici Hakem Heyetleri başvuru limiti...
31-12-2017 Tarihli yılbaşı ikramiyesi kazanan tüm biletlerin listesi
İşte kazanan tüm biletlerin listesi
Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişinde 61 Milyon çeyrek bilete çıktı... İşte kazanan numaralar
2018 Milli Piyango yılbaşı çekilişi......
Bakan Soylu, yeni yıla Kato dağında askerlerle giriyor
Soylu, askerlerle Erdoğan'ın mesajını dinletti

Aşırı hızlı sürücü, 9 otomobile çarptı

İZMİR'in Üçkuyular semtinde, 20 yaşındaki Yamaç Özkardeş'in yönetimideki otomobil, trafik ışıklarında iki şeritte bekleyen otomobillerin arasına dalıp, 9' araca çarparak hasar verdi. Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Üçkuyular...

Aşırı hızlı sürücü, 9 otomobile çarptı
İZMİR'in Üçkuyular semtinde, 20 yaşındaki Yamaç Özkardeş'in yönetimideki otomobil, trafik ışıklarında iki şeritte bekleyen otomobillerin arasına dalıp, 9' araca çarparak hasar verdi.
Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Üçkuyular İskelesi yakınlarında meydana geldi. Narlıdere'den Konak yönüne gelen Yeditepe Üniversitesi Gastronomi bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Yamaç Özkardeş, yönetimindeki 34 NP 4225 plakalı otomobille aşırı hız yapınca, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. Virajdan çıktığında karşısında duran araçları gören Özkardeş, iki şeride dizilli halde bekleyen otomobillerin arasına daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Özkardeş'in kullandığı, babasının çalıştığı şirkete ait otomobil, toplam 9 araca çarparak maddi hasar oluşmasına neden oldu.
Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri ve çekiciler gönderildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçlar yoldan çekilince, yaklaşık yarım saat tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik akışı normale döndü.
Özkardeş kazadan sonra büyük üzüntü yaşarken, "En sondaki otomobile çarpmamak için aralarına girmek zorunda kaldım. Viraj yüzünden orada arabaların olduğunu fark edemedim" dedi.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,