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Aşırı hız yapan sürücü takla atan otomobilde ağır yaralandı

Mehmet İNAN/BURSA, () - BURSA'da, aşırı hız yapan sürücünün direksiyon kontrülünü kaybetitği otomobil otobüs durağına çarptıktan sonra devrildi. Ağır yaralanan sürücü 51 yaşındaki Harun Yakışır, hastanede ameliyata alındı. Kaza...

Aşırı hız yapan sürücü takla atan otomobilde ağır yaralandı

Mehmet İNAN/BURSA, () - BURSA'da, aşırı hız yapan sürücünün direksiyon kontrülünü kaybetitği otomobil otobüs durağına çarptıktan sonra devrildi. Ağır yaralanan sürücü 51 yaşındaki Harun Yakışır, hastanede ameliyata alındı.
Kaza saat 03.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Bursa-İzmir karayolunda Beşevler Metro İstasyonu yakınlarında meydana geldi. İzmir yönüne giden 51 yaşındaki Harun Yakışır aşırı hız nedeniyle yönetimindeki 16 RL 099 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil  önce yol kenarındaki otobüs durağına, ardından da bir binanın duvarına çarparak, 7 metre yükseklikten ağaçların bulunduğu boş araziye uçtu. Otomobilden fırlayan parçalar yakındaki bir mobilya mağazasında hasara neden olurken, kazanın olduğu saatte çevrede kimsenin bulunmaması bir faciayı önledi.
Gürültüyü duyan yakındaki bir sitenin güvenlik görevlisi, otomobilin araziye devrildiğini görünce, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı Harun Yakışır'ı, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Uludağ  Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyataalınan Harun Yakışır'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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