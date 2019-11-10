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Aşırı doz uyuşturucudan öldü iddiası
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, aşırı dozda uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen İbrahim Çakan (34), evinde ölü bulundu. Olay, saat 14.30 sıralarında Kışla Mahallesi Millet Caddesi'nde meydana geldi. Köydeki evlerinden çocuklarının...
GÜVENLİK 10.11.2019, 21:30
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, aşırı dozda uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen İbrahim Çakan (34), evinde ölü bulundu.
Olay, saat 14.30 sıralarında Kışla Mahallesi Millet Caddesi'nde meydana geldi. Köydeki evlerinden çocuklarının kaldığı eve giden Adem ve Melek Çakan çifti, oğulları İbrahim Çakan'ı hareketsiz halde buldu. Haber verilmesiyle eve gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde İbrahim Çakan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çakan'ın aşırı dozda uyuşturucu madde kullanımının ardından hayatını kaybettiği iddia edildi. Çakan’ın cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, Çakan'a ait evin önündeki otomobilde inceleme yaptı. Çakan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Olay, saat 14.30 sıralarında Kışla Mahallesi Millet Caddesi'nde meydana geldi. Köydeki evlerinden çocuklarının kaldığı eve giden Adem ve Melek Çakan çifti, oğulları İbrahim Çakan'ı hareketsiz halde buldu. Haber verilmesiyle eve gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde İbrahim Çakan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çakan'ın aşırı dozda uyuşturucu madde kullanımının ardından hayatını kaybettiği iddia edildi. Çakan’ın cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, Çakan'a ait evin önündeki otomobilde inceleme yaptı. Çakan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
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