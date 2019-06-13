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Aşiret düğününde maganda kurşunuyla başından yaralandı

KIRIKKALE’de, 16 yaşındaki E.K, düğünde magandanın açtığı ateş sonucu başına isabet eden kurşunla yaralandı. Tedavi altına alınan E.K.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Olay,...

Aşiret düğününde maganda kurşunuyla başından yaralandı
KIRIKKALE’de, 16 yaşındaki E.K, düğünde magandanın açtığı ateş sonucu başına isabet eden kurşunla yaralandı. Tedavi altına alınan E.K.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale’nin Yuva Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin iki kalabalık ailesinin düğününde, iddiaya göre M.Ç. ile H.Ç. rastgele ateş açmaya başladı. O sırada düğünde oynayan E.K, kanlar içinde yere yığıldı. E.K.’nin yanına koşan akrabaları, başından yaralandığını gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, maganda kurşunuyla ağır yaralanan E.K.’yi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, havaya ateş ettikleri öne sürülen şüpheli 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
OTOMOBİLDEN ATLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI
Otomobille olay yerinden kaçan 2 şüphelinin M.Ç. ile H.Ç. olduğu tespit edildi. Ekipler, M.Ç. ve H.Ç.'nin kaçtığı aracı, Yuva Mahallesi Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi önünde durdurmaya çalıştı. Polisin dur ihtarına uymayan M.Ç, arabadan atlayarak kaçmaya başladı. Aracın sürücüsü H.Ç. ise otomobili durdurarak polise teslim oldu. Olay yerinden kaçan M.Ç.’de yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

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