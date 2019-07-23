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ASELSAN, savunma sanayi şirketleri arasında 52'nci sıraya yükseldi

ASKERİ Elektronik Sanayii (ASELSAN), dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketinin yer aldığı 'Defense News Top 100' listesinde üç basamak yükselerek 52'nci sıraya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın kuruluşu olan...

ASELSAN, savunma sanayi şirketleri arasında 52'nci sıraya yükseldi
ASKERİ Elektronik Sanayii (ASELSAN), dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketinin yer aldığı 'Defense News Top 100' listesinde üç basamak yükselerek 52'nci sıraya çıktı.
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın kuruluşu olan ASELSAN, ABD merkezli askeri yayıncılık kuruluşu 'Defense News' dergisi tarafından yayımlanan listede yükselişini sürdürdü. 2006 yılında, dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketi listesine giren ASELSAN, geçen yıl 55’inci sıraya kadar çıkmıştı. ASELSAN, bu yıl üstlendiği yeni projelerle başarı grafiğini yükselterek 1,8 milyar dolara yaklaşan cirosuyla üç basamak yükselerek 52'nci sıraya yerleşti.
HEDEF İLK 50
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN'ın kurulduğu 1975'ten bu yana Türk ordusunun elektronik cihaz ve sistem alanında en önemli kaynağı olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Ordumuzun bize gösterdiği güveni boşa çıkarmamak için 40 yılı aşkın süredir durmadan çalışıyoruz. Dünyanın 64 ülkesine ihracat gerçekleştirirken 'Türk Ordusu da bu sistemi kullanıyor' sözünü altını çizerek gururla söyledik. ASELSAN, milli ve yerli sistemler geliştirerek teknolojide tam bağımsızlık için 7 bini aşkın personeli ile gece-gündüz çalışmaya devam ediyor. Başta savunma alanında olmak üzere Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı ve gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz. Dünyanın ilk 50 savunma sanayi firmasından biri olma hedefimizi gerçekleştirmeye çok az kaldı. Devletimizin ve ASELSAN ürünlerini kullanmayı tercih eden dost ve müttefik ülkelerimizin desteği ile bu hedefi kısa sürede gerçekleştireceğimize inanıyoruz."
 

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