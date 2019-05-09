Aşçı, evde kendini astı

Nabi YAZICI/DERİNCE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, aşçı Ayhan Ç. (35) evinin balkonunda kendini iple tavana asarak, yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde, Derince Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İzmit'te bir restoranda aşçılık yapan Ayhan Ç., evinin balkonunda kendini iple tavana astı. Ayhan Ç., eve gelen yakınları tarafından balkonda iple asılı halde bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Ayhan Ç., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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