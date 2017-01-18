Asansöre elini sıkıştıran genci, itfaiye kurtardı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da İzzet Baysal Huzurevi'ne yakınını ziyaret için gelen 22 yaşındaki Sinan Özcan'ın asansöre sıkışan eli, itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı.

Sinan Özcan, dün akşam saatlerinde bir yakınını ziyaret için İzzet Baysal Huzurevi'ne gitti. Ziyaretin ardından huzurevinden çıkmak için asansöre binmek isteyen Özcan, bir anlık dikkatsizlik sonucu elini asansöre sıkıştırdı. Kendi imkanları ve huzurevi görevlilerin yardımıyla Özcan'ın eli asansör ile duvar arasındaki sıkıştığı yerden çıkarılamadı. İhbar üzerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Özcan'ın elini sıkıştığı yerden kurtardı.

Sinan Özcan olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Özcan'ın, elinin bilek kısmında kırık olduğu belirlendi.



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