Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi CHP aday listesinde kimler var?
İşte CHP'nin Gaziosmanpaşa Belideyi Meclis...
Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyesi Ak Parti Aday Listesi
Gaziosmapaşa Belediye Meclisi Ak Parti...
Bayrampaşa Ak Parti Belediye Meclis Üyesi aday listesi
Bayrampaşa Ak Parti Belediye Meclis...
Berna Laçin beraat etti
Berna Laçin beraat etti

Asansör kabini altında sıkışan montaj işçisi ağır yaralandı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, montaj işlemlerinin son kontrollerini yapmak için zemin katta asansör boşluğuna giren Feyzi Eren (37), yukarıdan inen asansör kabinini fark etmeyip, altında sıkıştı. Hastaneye kaldırılan Eren'in durumunun ağır...

Asansör kabini altında sıkışan montaj işçisi ağır yaralandı
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, montaj işlemlerinin son kontrollerini yapmak için zemin katta asansör boşluğuna giren Feyzi Eren (37), yukarıdan inen asansör kabinini fark etmeyip, altında sıkıştı. Hastaneye kaldırılan Eren'in durumunun ağır olduğu bildirildi.
Asansör montaj işçisi, evli, bir çocuk babası Feyzi Eren, bugün saat 12.00 sıralarında, Kuvvetli Mahallesi Bozdağ Caddesi'ndeki beş katlı bir inşaata asansör montajına gitti. Montajın tamamlanmasının ardından test aşamasına geçildi. İddiaya göre, bu sırada montaj işlemlerinin son kontrollerini yapmak için zemin katta asansör boşluğuna giren Eren, yukarıdan inen asansör kabinini fark etmedi. Eren, bulunduğu yer ile kabir arasında sıkışıp, ağır yaralandı.Eren'in feryadına koşan mesai arkadaşları durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi. Asansör kabini makara yardımı ile çekilerek Eren sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapılan Eren, asansör boşluğundan çıkartılıp, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Eren'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328