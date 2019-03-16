Asansör boşluğuna düşen yaşlı adam öldü

İZMİR'in Konak ilçesinde, yaklaşık 6 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşen Nurdoğan Ünlüoğlu (82), hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Eşrefpaşa Caddesi üzerindeki 3 katlı bir iş merkezinde meydana geldi. Yalnız yaşayan Nurdoğan Ünlüoğlu, henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ünlüoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.