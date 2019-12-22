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Asansör boşluğuna düşen kişi öldü
MALATYA'da, iş merkezinin 5'inci katından inmek için asansörü kullanmak isteyen Abdullah Bulut (56), kabin gelmeden açılan kapıdan adımını atınca boşluğa düşerek yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Dabakhane Mahallesi'nde, Somuncu...
GÜVENLİK 22.12.2019, 00:26
MALATYA'da, iş merkezinin 5'inci katından inmek için asansörü kullanmak isteyen Abdullah Bulut (56), kabin gelmeden açılan kapıdan adımını atınca boşluğa düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Dabakhane Mahallesi'nde, Somuncu Baba Sokak'ta meydana geldi. 6 katlı iş merkezinin 5'inci katındaki kahvehanede arkadaşlarıyla vakit geçiren Abdullah Bulut, eve gitmek için asansöre binmek istedi. Çağrı butonuna basan Bulut, asansörün kabin gelmeden açılan kapısından adımını atınca boşluğa düştü. Olayın görenlerin ihbarı ile iş merkezine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, itfaiye ekiplerince asansör boşluğundan çıkarılan Abdullah Bulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bulut'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Dabakhane Mahallesi'nde, Somuncu Baba Sokak'ta meydana geldi. 6 katlı iş merkezinin 5'inci katındaki kahvehanede arkadaşlarıyla vakit geçiren Abdullah Bulut, eve gitmek için asansöre binmek istedi. Çağrı butonuna basan Bulut, asansörün kabin gelmeden açılan kapısından adımını atınca boşluğa düştü. Olayın görenlerin ihbarı ile iş merkezine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, itfaiye ekiplerince asansör boşluğundan çıkarılan Abdullah Bulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bulut'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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