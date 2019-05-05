Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi, öldü

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. 6 katlı inşaatın 5'inci katında çalışan inşaat işçisi Bülent Bingül, dengesini kaybedip, asansör boşluğuna düştü. Bingül akşam eve dönmeyince, telefona da cevap vermeyince, yakınları dün saat 22.00 sıralarında inşaata gitti. Bülent Bingül'ü asansör boşluğunda gören akrabaları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Bülent Bingül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Bingül'ün yakınları sinir krizi geçirdi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bülent Bingül'ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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