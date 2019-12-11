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Artvin’de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
ARTVİN'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si, tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara...
GÜVENLİK 11.12.2019, 14:48
ARTVİN'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik Kemalpaşa Hopa ve Borçka'da 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 3 kilo 291 gram kubar esrar, 25 kök Hint keneviri, 15 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız av tüfeği, 9 telefon ve simkart ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 3'ü serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik Kemalpaşa Hopa ve Borçka'da 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 3 kilo 291 gram kubar esrar, 25 kök Hint keneviri, 15 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız av tüfeği, 9 telefon ve simkart ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 3'ü serbest bırakıldı.
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