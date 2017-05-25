Artvin’de kum yüklü kamyon yandı

Adem GÜNGÖR / ARTVİN, () – ARTVİN’de seyir halindeyken alev alan Onur Keskin yönetimindeki 61 AV 549 plakalı kum yüklü kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay saat 11.30 sıralarında, Artvin- Şavşat karayolu üzerinde Salkımlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Artvin Karayolları 102’inci Şube Şefliği’ne ait olan ve Şavşat yönüne seyreden Onur Keskin yönetimindeki 61 AV 549 plakalı kum yüklü kamyonun motor bölümünde bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Sürücünün kaçarak kurtulduğu olayda alevler içinde kalan kamyon, Artvin Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Kaemyon kullanılamaz hale gelirken, yangın nedeniyle Artvin Şavşat karayolu yaklaşık 30 dakika boyunca trafiğe kapalı kaldı.
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Adem GÜNGÖR / ARTVİN, () – ARTVİN’de seyir halindeyken alev alan Onur Keskin yönetimindeki 61 AV 549 plakalı kum yüklü kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi.