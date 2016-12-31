Artvin’de korkutan yangın

ARTVİN'de 3 katlı binanın ahşap çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında can kaybı olmadı.Yangın Çarşı Mahallesi, Dr. Emin Özgün sokakta 3 katlı binanın ahşap çatısında saat 16.45 sıralarında başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve 3'üncü kattaki evin tamamını sardı. Çevredeki binaların üzerinden alevleri söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alabildi. Tamamen yanan 3'üncü katta Gürcü kadınların kaldığı ancak evin olay anında boş olduğu ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Bu arada, yangın nedeniyle bazı mahalle sakinleri panik yaşarken, bazılarının da yangını cep telefonları ile kaydettiği gözlendi.

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