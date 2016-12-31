Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trafik cezaları arttı; 0.50 promil 876 lira oldu
Trafik cesaları arttı... İşte yeni...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerinin başını ezeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Kadın avukat HGS cezalarını iptal ettirdi
Kadın avukat HGS cezalarını iptal...
Esad Avrupa'ya rest çekti
Esad Avrupa'ya rest çekti

Artvin’de korkutan yangın

ARTVİN'de 3 katlı binanın ahşap çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında can kaybı olmadı. Yangın Çarşı Mahallesi, Dr. Emin Özgün sokakta 3 katlı binanın...

Artvin’de korkutan yangın
ARTVİN'de 3 katlı binanın ahşap çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında can kaybı olmadı.
Yangın Çarşı Mahallesi, Dr. Emin Özgün sokakta 3 katlı binanın ahşap çatısında saat 16.45 sıralarında başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve 3'üncü kattaki evin tamamını sardı. Çevredeki binaların üzerinden alevleri söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alabildi. Tamamen yanan 3'üncü katta Gürcü kadınların kaldığı ancak evin olay anında boş olduğu ve  can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Bu arada, yangın nedeniyle bazı mahalle sakinleri panik yaşarken, bazılarının da yangını cep telefonları ile kaydettiği gözlendi.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55