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Artvin’de Alzheimer hastası kadın kayboldu

Adem GÜNGÖR/BORÇKA (Artvin), () - ARTVİN’in Borçka İlçesi Tarakçılar Köyü’nde Perşembe günü kaybolan Alzheimer hastası 71 yaşında Mine Cebir, tüm aramalara rağmen bulunamadı. Alzheimer hastası olan Mine Cebir, 12 Ocak...

Artvin’de Alzheimer hastası kadın kayboldu

Adem GÜNGÖR/BORÇKA (Artvin), () - ARTVİN’in Borçka İlçesi Tarakçılar Köyü’nde Perşembe günü kaybolan Alzheimer hastası 71 yaşında Mine Cebir, tüm aramalara rağmen bulunamadı.
Alzheimer hastası olan Mine Cebir, 12 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinde köydeki evinden çıktıktan sonra kayboldu. Akşam eve dönmeyen Mine Cebir’in eşi Ahmet Cebir ve yakınları, 6 çocuk annesi kadından bir daha haber alamayınca jandarma ekiplerinden yardımı istedi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, karla kaplı köyde ve çevredeki ormanlık alanlarda arama başlattı. Ancak çalışmalara rağmen bulunamayan Mine Cebir’in daha önce de 2 kez kaybolduğu öğrenildi.

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