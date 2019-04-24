Artvin merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), ()- ARTVİN ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü, tutuklandı.

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Gaziantep ve Artvin'de operasyon düzenlendi. 15 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda, uyuşturucu suçlarını örgütlü olarak işlediği tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 8 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



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