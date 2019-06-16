Artvin'de kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı (2)

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Artvin'in Şavşat ilçesinde uçuruma yuvarlanan Kemal Aslıbay yönetimindeki 53 K 5302 plakalı kamyonda yaşamını yitiren kişinin Adnan Muti, olduğu belirlendi. Yaralanan 8 kişi ise ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazada ayrıca çok sayıda büyükbaş hayvanın da telef olduğu ifade edildi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.