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Artvin'de heyelan, yolu kapattı

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, 30 köye ulaşımın sağlandığı grup yolu, heyelan nedeniyle kapandı. Heyelan, Şavşat ilçesi Hıznat mevkiinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütlesi, 30 köyün ulaşımının sağlandığı...

Artvin'de heyelan, yolu kapattı
ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, 30 köye ulaşımın sağlandığı grup yolu, heyelan nedeniyle kapandı.
Heyelan, Şavşat ilçesi Hıznat mevkiinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütlesi, 30 köyün ulaşımının sağlandığı grup yolunu kapattı. Şavşat Belediyesi ekipleri, iş makineleri ile kapalı yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yol, 2 saat süren çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.
Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk, heyelan sonucu yolun ulaşıma kapandığını belirterek, "Alan heyelanlı bir bölge. Daha öncede bu alanda heyelan olmuş ve 7-8 evimiz kullanılmaz hale gelmişti. Yine aynı bölgeye yakın bir yer olduğu için vatandaşlar büyük bir hassasiyet gösterdi. Bu yol için daha köklü tedbirler alacağız" dedi.

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