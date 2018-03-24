(Arşiv Görüntü) TSK ve ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı (18 mart - arşiv - ) (1)
24 Mart 2018 Cumartesi 12:25
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