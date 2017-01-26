ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinin DBP'li Belediye Başkanı Zeynep Üren ve eş başkan Yunus Ürek, yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Uludere Belediye Başkanı Zeynep Üren ve eş başkan Yunus Ürek, bugün sabah saatlerinde gözaltına alınarak emniyet müdürlüğünü götürüldü. HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, Üren ve Ürek'in gözaltına alındığını, şimdilik Belediye'de bir aramanın söz konusu olmadığını söyledi.
(Arşiv Görüntü) Şırnak Uludere Belediye Başkanı gözaltına alındı
ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinin DBP'li Belediye Başkanı Zeynep Üren ve eş başkan Yunus Ürek, yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında...
26 Ocak 2017 Perşembe 13:13
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