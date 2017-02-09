(Arşiv Görüntü) Oyuncak silahlı PTT soyguncusuna 5 yıl hapis

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA'nın Merkez Yıldırım İlçesi'ndeki PTT Şubesi'nden oyuncak silah ile 8 bin 600 lira gasp ettikten sonra yakalanan ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanan 34 yaşındaki Hasan Kuşçu'nun yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada suçunu kabul eden ve gasp ettiği plarayı cezaevinde PTT'ye iade ettiğini söyleyen Kuşçu'ya 12 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, suçun oyuncak silah ile işlemesi, gasp edilen paranın ödenmesi ve sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alarak Kuşçu'ya verilen cezayı 5 yıla indirdi, tutukluluk halininin devamına karar verdi. Olay, merkez Yıldırım İlçesi'nde geçen Aralık ayında meydana geldi. Tekstil fabrikasında işçi, Hasan Kuşcu Emirsultan Mahallesi'nde bulunan PTT Şubesi'ne gitti. Elektrik faturasını ödeyen Kuşçu daha sonra oyuncak tabancasını çıkartıp kasada bulunan 8 bin 600 TL'yi yanında getirdiği poşete koyarak kaçtı. Güvenlik kamerasını izleyen ve parmak izi alan polis Hasan Kuşcu'yu arkadaşının evinde saklanırken yakaladı. Üzerinde çaldığı paradan bin 600 TL kalan Kuşcu verdiği ifadesinde, şöyle dedi: "Tektil fabrikasında çalışıyorum. Ama para sıkıntısı çekiyordum. Faturalarımı ödemekte zorluk çekiyordum, arkadaşlardan ödünç para alamıyordum. Olay günü 85 lira olan elektrik borcumu ödedim. Doğalgaz ve su faturalarını yatıramadım. Yanımda bulunan oyuncak tabanca ile soygun yapmak istedim. Yatımda. Aldığım para ile arkadaşlarıma olan borçlarımı verdim. Toplam 200 Tl olan doğalgaz ve su faturasını yatırdım. Sonrada yakalandım" dedi. Kuşcu, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hakkında Bursa 4'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli silahlı yağma' suçundan dava açılan Hasan Kuşçu'nun yargılanmasına başlandı. Çıktığı ilk duruşmada suçunu kabul eden Kuşçu, "Borçlarım vardı. Faturalarımı ödeyemiyordum. Oyuncak tabanca ile soygun yaptım. Pişman oldum. Aldığım parayı cezaevinde PTT'ye ödedim." Mahkeme heyeti suçunu kabul eden Hasan Kuşçu'ya önce 12 yıl hapis cezası verdi. Suçun oyuncak tabanca ile işlenmesi, paranın iade edilmesi ve sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan heyet cezayı 5 yıla düşürüp sanığın tutukluluk haline karar verdi.