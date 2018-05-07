Özden ATİK/İSTANBUL,()-GEÇİRDİĞİ beyin kanaması nedeniyle cuma günü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA/C) davasından hükümlüyken yapılan yeniden yargılama sonucu 2016 yılın beraat eden Salih Mirzabeyoğlu(Salih İzzet Erdiş) Cuma günü beyin kanaması geçirdi. Yalova Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.
(Arşiv Görüntü) Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti
Özden ATİK/İSTANBUL,()-GEÇİRDİĞİ beyin kanaması nedeniyle cuma günü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi...
07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:44
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